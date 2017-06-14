Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., Network Servisleri A.Ş., Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. hakkında soruşturma açıldı" denildi.

Rekabet Kurulu duyurusunda, Sodexo ile Edenred'in ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, ayrıca yemek kuponu/kartı sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ortak hareket ederek restoranlardan yüzde 7-10 arasında değişen yüksek oranlarda komisyon aldıkları, yemek kuponu/kartı sağlayıcısı firmaların, lokanta, restoran ve büfeler ile yaptıkları anlaşmalarda güçlü taraf olarak kendi lehlerine haksız kazançlar sağlayarak, bu işyerlerini zor duruma düşüren piyasa koşulları oluşturdukları, bu kuponların para gibi tedavülünün işçi ücretlerine ve iş verimliliğine olumsuz etkilerinin bulunduğu iddialarını içeren başvurunun, Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada söz konusu uygulamalar incelenmiş, şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak Rekabet Kurulu kararı Danıştay 13. Dairesinin, 28.12.2016 tarihli kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 15.05.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verdi."