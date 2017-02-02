02.02.2017 09:51 Yemeğini açlıktan bitkin düşen köpeğe verdi

Son 60 yılın en soğuk kış günlerinin yaşandığı Samsun'da açlıktan bitkin düşen bir köpeğin görüntüsü yürekleri burktu. Neyse ki zavallı hayvanın imdadına bir iyiliksever koştu. Son 60 yılın en soğuk kış günlerinin yaşandığı Samsun'da açlıktan bitkin düşen bir köpeğin görüntüsü yürekleri burktu. Neyse ki zavallı hayvanın imdadına bir iyiliksever koştu.

Samsun'da son 60 yılın en soğuk kış günlerinden biri yaşanırken, bundan sadece insanlar değil sokakta kalan hayvanlar da olumsuz etkilendi. Şehir merkezinde yaşayan sokak hayvanları dondurucu soğuk ve açlıkla başa çıkmaya çalışıyor. Bazı hayvanlar soğuktan ve açlıktan bitkin düşerek bir köşeye sığınıp titriyor.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan 20'li yaşlardaki bir bayan, açlıktan bitkin düşmüş ve soğuktan titreyen sokak köpeğini görünce yüreği parçalandı. İşe giden genç bayan, çantasında bulunan öğle yemeğini zor durumda bulunan köpeğe verdi. Sandviçini ve haşlanmış yumurtasını köpeğe veren genç bayan, elleriyle soyduğu haşlanmış yumurtayı sokak köpeğinin ağzına verdi. Herkesin bütün canlılara karşı duyarlı olması gerektiğini söyleyen genç kız, bunun bir insanlık görevi olduğunu ifade etti.



"BEN BİR ŞEKİLDE KENDİ KARNIMI DOYURURUM"

Yaptığı davranışı mecburiyet olarak değil insani bir davranış olarak gördüğünü belirten ismini açıklamayan genç bayan, "Kendi yemeğimi köpekle paylaşıyorum. Buradan geçerek işe gidiyordum. Diğer vatandaşlar bu köpekle ilgilenmedi diye onları suçlayamayız. Belki de onların üstlerinde köpeğe vermek için yiyecek bir şeyler yoktur. Bence yemeğimi köpeğe vermek iyilik yapmak değil. Bu bir mecburiyettir. Biz insanlar buna mecburuz. İnşallah herkes etrafındaki canlılara karşı daha duyarlı olur. Bu verdiğim benim diyet yemeğimdi. Ben bir şekilde kendi karnımı doyururum" dedi.

Yediği yemek sayesinde gücünü toplayan ve titremesi geçen sokak köpeği yaya geçidinde beklemeye başladı. Yayalara yeşil ışık yanmasının ardından yolun karşısına geçen sokak köpeği, bulunduğu yerden yürüyerek uzaklaştı.



