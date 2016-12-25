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Yeldan: 'A'dan Z'ye tüm dişliler iyi çalışırsa mağduriyetleri engelleriz'
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Yeldan: 'A'dan Z'ye tüm dişliler iyi çalışırsa mağduriyetleri engelleriz'

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 'Özellikle şiddetin artık iyice sıradanlaştığı ve arttığı konuları bizim aradan çekip, önleme durdurma faaliyetlerini anında harekete geçirmemiz gerekiyor. Sistem eğer iyi işlerse, A-dan Z'ye tüm dişliler iyi çalışırsa buradaki mağduriyetleri engelleyebiliriz' dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Özellikle şiddetin artık iyice sıradanlaştığı ve arttığı konuları bizim aradan çekip, önleme durdurma faaliyetlerini anında harekete geçirmemiz gerekiyor. Sistem eğer iyi işlerse, A-dan Z'ye tüm dişliler iyi çalışırsa buradaki mağduriyetleri engelleyebiliriz" dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen '6284 Sayılı Kanun ve Tedbir Kararları' konulu toplantıya Aile İçi Suçlar Bürosu savcıları, aile mahkemesi hakimleri, emniyet ve jandarma görevlileri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Yazı İşleri Müdürü Gülhan Aslan, toplantıda 6284 Sayılı Kanun ile Başsavcılığın bu konudaki çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.

"Terzi özeniyle çalışıyoruz"

Sunumun ardından konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hem tedbir kararlarının verilmesi hem de bunların uygulanması ile ilgili süreçleri takip edip, sonuç almaya yönelik gayret içinde olduklarını söyledi. Şüpheliler hakkında verilen tedbir kararı sayısının oldukça fazla olduğunu kaydeden Yeldan, "Biz burada korumayı en etkili şekilde yapmayı arzu ediyoruz. Konfeksiyon işçiliği ile terzi işçiliği arasında fark vardır. Her yaptığımız iş, her aldığımız karar bazen somut olaya uymuyor olabiliyor. Onun için biraz daha terzi özeni ile bu işleri yapmak için aile içi şiddet büromuz ve kolluğumuzun ilgili birimleri gayret göstermeye çalışıyor" dedi.

"Olaylar tam olarak evraka yansımıyor"

Kolluktaki iş yoğunluğu, kadro sıkıntısı ve eğitim sorunlarından dolayı adliye evraklarının istenilen standartta olmadığını kaydeden Yeldan, "Yaşanan olaylar tam manasıyla evraka yansıtılamıyor. Evrakta anlatılanla, basında gördüğümüz, dinlediğimiz olaylar arasında uçurumlar olabiliyor. Olayın etkilerini ve potansiyelini adli makamlara aktaracak ve bunla ilgili delil toplayacak, bunları takip edecek birimlerin eğitimlerinin arttırılması gerekiyor. Bununla ilgili sayın valimiz ve emniyet müdürümüzle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Travmalar kolay atlatılmıyor"

Özellikle tekrarlayan ve sürekli hale gelen aile içi şiddet olaylarında yaşanan sorunları çözmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Yeldan, "Sistem eğer iyi işlerse, A-dan Z'ye tüm dişliler iyi çalışırsa, buradaki mağduriyetler engelleyebiliriz. Yoksa şiddete uğrayanlar zaten mağdur olmuşlar, kimseleri yok. Yardım alacakları görevlileri tam da bilemedikleri için savunmasız kalıyorlar. Ama bu travmalar kolay kolay atlatılmıyor. Şiddetin artık iyice sıradanlaştığı ve arttığı konuları, bizim aradan çekip buradaki önleme durdurma faaliyetlerine anında harekete geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Toplantıya katılan yargı mensupları ile diğer kurum temsilcileri, aile içi şiddetle mücadele konusunda neler yapılabileceğini değerlendirip görüş alışverişinde bulundu.
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