'Yeditepe'de Huzur Uygulaması'nda kuş uçurtulmadı

İstanbul Emniyetinin dün akşam gerçekleştirdiği uygulama kapsamında, çok sayıda aranan şahıs yakalanırken, 393 araç ve 345 araç sürücüsüne toplam 232 bin 618 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyetinin dün akşam gerçekleştirdiği uygulama kapsamında, çok sayıda aranan şahıs yakalanırken, 393 araç ve 345 araç sürücüsüne toplam 232 bin 618 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan uygulama kapsamında, 17 bin 766 kişinin sorgulandığı, 55 aranan şahıs ve 132 yoklama kaçağının yakalandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 62 şahsa adli-idari işlem yapılmış, 438 işyeri denetlenmiş, 21 işyerine idari işlem yapılmış, 5354 araç denetlenmiş, 393 araç ve 345 araç sürücüsüne toplam 232.618 TL tutarında trafik cezası kesilmiştir".

(Sadık Kahraman/İHA)