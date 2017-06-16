Yediemin otoparkından 81 araç kayboldu

Kastamonu'da emekli polis memuru Servet Uzun, yediemin otoparkından yaklaşık 81 çalışır vaziyetteki aracın kaybolduğunu ve bu kaybolan otomobiller arasında kendi aracının da bulunduğunu kaydetti.

Kastamonu'da emekli polis memuru Servet Uzun, yediemin otoparkından yaklaşık 81 çalışır vaziyetteki aracın kaybolduğunu ve bu kaybolan otomobiller arasında kendi aracının da bulunduğunu kaydetti.

Kastamonu'da yediemin otoparkına çekilen yaklaşık 81 otomobil kayboldu. Araçları kaybolan vatandaşlar, konu hakkında şikayetçi olurken, bazı vatandaşlarda harç paralarını dahi ödemelerine rağmen otomobillerini geri alamadı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kayıp olan otomobil ve motosikletlerin bulunması için çalışmaları devam ediyor.

Emeklilik parasıyla yaklaşık 1,5 yıl öncesinde almış olduğu aracının banka kredisinden dolayı bağlandığını ve yediemin otoparkına çekildiğini söyleyen Emekli Polis Memuru Servet Uzun, "Emeklilik param ile 1,5 yıl önce almış olduğum aracım, şuanda bulunduğum yediemin otoparkına çekildi. Ben, 6 ay sonra aracımın yediemin otoparkından satıldığını duydum. Benim haberim olmadan aracımı satan yediemin otoparkçısından şikayetçi olarak itirazda bulundum. Yaptığımız itiraz sonrası açılan davayı kazandım. Davayı kazandıktan sonra aracımı icradan almak için müracaatta bulundum. İcra Müdürlüğü, beni bir hafta oyaladı. Daha sonradan otoparkın başkalarına devir yapıldığını öğrendim. Bu yüzdende otoparktaki araçların birçoğu da bu devirden ötürü çalındığını, otoparktan götürüldüğünü tespit ettim. Bunun üzerine tekrardan İcra Müdürlüğü ile yediemin otoparkçısı hakkında şikayetçi oldum. Benim otomobilimi alan şahıs ve şahıslardan, aracımı teslim etmeyen İcra Müdürlüğünden davacıyım" dedi.

Yediemin otoparkında çalışır vaziyetti 81 aracın kaybolduğunu iddia eden Servet Uzun, "Şuanda yediemin otoparkında çalışır durumda olan tespitime göre 81 tane otonun götürüldüğünü belirledim. Şuanda burada otoparkta bulunan araçların hepsi hurda araçlar. İçlerinde bir tanesi bile çalışmıyor, terk edilmiş halde otoparka bırakılmış. Ben, İcra Müdürlüğüne defalarca gidip müracaat etmeme rağmen otomu hala alamadım. Ben otomu almak istiyorum. Gereken yerlere müracaatımı yaptım. Otomobilimin biran önce şahsıma teslim edilmesini yetkililerden istiyorum" diye konuştu.

Kastamonu'da otomobilini almak için müracaat ettiği İcra Müdürlüğünün aracın yerini bilemediği için kendisine teslim edemediğini ifade eden Servet Uzun, şöyle konuştu: "İcra Müdürlüğü, benim otomobilimin nerede olduğunu bilmiyor. Hatta İcra Müdürlüğü, otomu teslim edeceklerine dair harç parasının yatırılmasını istedi. Bende bu parayı yatırdım bankaya, tekrardan İcra Müdürlüğüne gittiğimde otomobilin yeri belli olmadığından ötürü teslim edemediler. Bana, harç paranı iade edelim dediler. Ben, uzun zamandır araştırmama rağmen otomobilin yerini tespit edemedim, aracımı bulamadım. Ben aracımı istiyorum, aracımın yerinin tespit edilmesini istiyorum. Şuanda otomobilim yoktur. Ben bu konuda mağdurum. Emekliyim, emekli param ile almış olduğum otomobilimi geri istiyorum, yetkililerden bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Otomobilin biran önce yerinin bulunmasını ve şahsıma teslim edilmesini istiyorum"

Öte yandan Kastamonu 2. İcra Hukuk Mahkemesi, 14 Mart 2017 tarihinde Kastamonu 2. İcra Müdürlüğünün 2016/1453 sayılı takip dosyasında 37 AF 715 plakalı aracın satışına ilişkin ihale işlemlerinin feshine karar vermesine rağmen, söz konusu araç bu tarihten beri sahibine teslim edilemedi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü konu hakkında soruşturmasını sürdürürken, Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından yediemin otoparkının devrildiği yeni sahipleri Y.A., E.Ç. ve S.S., Bartın'da ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

