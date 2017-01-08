08.01.2017 12:53 'Yedi Güzel Adam'ın şehri Kahramanmaraş 'yeni güzel adamlar' yetiştirecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şair ve yazarlarıyla meşhur Kahramanmaraş'ta 'yeni güzel adamlar' yetiştirmek için Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi projesini hayata geçiriyor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şair ve yazarlarıyla meşhur Kahramanmaraş'ta "yeni güzel adamlar" yetiştirmek için Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi projesini hayata geçiriyor



Anadolu'nun en büyük kitap ve kültür fuarını sempozyumlar, konferanslar, paneller ve söyleşiler ile sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Yedi Güzel Adam"ın okuduğu Kara Lise adıyla anılan eski Kahramanmaraş Lisesini restore ederek "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi"ne dönüştürüyor. 200 yıllık tarihi binayı yapılan restorasyon çalışmasından sonra Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesine dönüştüreceklerini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Bu topraklar ruh dünyamızı inşa eden kültürümüzün cevherlerini yetiştirdi, yetiştirmeye devam ediyor. Hedefimiz Kahramanmaraş'ımızın adını UNESCO Dünya Edebiyat Kentleri arasına yazdırmak. Düzenlediğimiz kitap ve kültür fuarı, açtığımız kütüphaneler, restorasyonlarımız, müze projelerimiz bu hedefimizin altyapısını oluşturmaya yönelik planlanan kültürel çalışmalar. Yine bu kapsamda 1992 yılında tescil edilen ve orijinalliğini önemli ölçüde koruyarak günümüze kadar gelen şehrimizin muhteşem taş işçiliğini yansıtan tarihi binayı restore ederek şehrimize kazandırıyoruz" dedi.



Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, muazzam bir tarihî mirası taşımanın, birçok uygarlığa kucak açmış olmanın görkemini ve vakarını yansıtan Kahramanmaraş'ı sosyal, kültürel ve sanatsal alanda hak ettiği yere getirip, turizmin en gözde merkezlerinden biri yaparak zirveye taşıyacak önemli bir kültürel proje olarak öne çıkıyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yer alan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi binası, Amerikan misyonerler tarafından misyonerlik faaliyetlerini yaygınlaştırmak için eğitim kurumu olarak 1850'li yıllarda inşa edilmiş "Amerikan Koleji" olarak bilinen bir yapıydı. Anadolu'nun bazı yerlerinde açılan bu tür okullar Lozan Antlaşması'ndan sonra kapatıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1933 yılında Kahramanmaraş'ta ilk eğitim kurumu olarak açıldı. 1945 yılından 1965 yılına kadar Maraş Lisesi olarak varlığını sürdüren bina, Kahramanmaraş'ın önde gelen şair ve yazarlarını yetiştirdi. 1965'te Maraş Lisesinin mevcut binasına taşınmasıyla bina Ticaret Meslek Lisesi olarak hizmet vermeye başladı. Ticaret Meslek Lisesinin mevcut yeni binasına taşınmasıyla boşaltılarak, , 1990'lı yıllarda tekrar eğitim kurumu olarak açıldı ve bir kısmı Halk Eğitim Merkezi, diğer bir kısmı da Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi olarak kullanılmaya başlandı. Daha sonra Ã‚şık Mahzuni Şerif Ticaret Meslek Lisesi / Anadolu İletişim Meslek Lisesi olarak kullanıldı.

