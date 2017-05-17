Yedek lastik içinde bulundu: Tam 29 bin 602 tane

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan gelen bir aracın stepne lastiğinde 29 bin 602 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan gelen bir aracın stepne lastiğinde 29 bin 602 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, 16 Mayıs 2017 günü İstanbul'dan Ankara'ya bir araç ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan polis ekipleri harekete geçti. Tespit edilen araç, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı gün saat 06.30 sıralarında Akıncılar gişelerinden Ankara istikametine geçtiği sırada durduruldu. Dedektör köpek ile araçta yapılan aramada aracın stepne lastiği içerisinde 6 adet şeffaf renkli poşet içerisinde toplam 29 bin 602 adet, 9 kilo 570 gram mavi, kahverengi ve pembe renkli üzerinde FC Barcelona ibaresi bulunan ecstasy hap ele geçirildi.

Y.E., M.K. ve S.Ö.'nün 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' suçundan Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan yakalandığı sırada M.K. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanını görevlilere ibraz eden Y.E. hakkında başkasına ait nüfus cüzdanı kullanmak ve görevlilere ibraz etmek suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)