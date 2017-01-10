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YEDAŞ ekiplerinin karla imtihanı
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YEDAŞ ekiplerinin karla imtihanı

Samsun, Ordu, Çorum, Sinop, Amasya il, ilçe, belde ve köylerine elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgardan kaynaklanan, elektrik arızalarını gidermek amacıyla tüm imkan ve ekipleriyle sahada çalışıyor.

Samsun, Ordu, Çorum, Sinop, Amasya il, ilçe, belde ve köylerine elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgardan kaynaklanan, elektrik arızalarını gidermek amacıyla tüm imkan ve ekipleriyle sahada çalışıyor.

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik dağıtım şebekelerinde meydana gelen hasardan dolayı bazı bölgelere elektrik verilemediğini belirterek tüm saha ekipleri ve araçları ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Aktürk, kar yağışı ve buz yükünden dolayı bazı bölgelerde elektrik direklerinin yıkıldığını, trafolarda arızalar meydana geldiğini ifade etti.

Gün içerisinde Samsun merkez ve ilçelerinde zaman saman 889 trafoya enerji iletilemediğini, 34 direğin buz yükü ve fırtınadan yıkıldığını, 303 mahalleye enerji verilemediğini aktaran Aktürk, Samsun'da yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi amacıyla 75 ekip ve araçla, 250 çalışanla yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Rıdvan Aktürk, Ordu ilinde ise gün içerisinde bir süre TEİAŞ'ın iletim hatları ve trafo merkezlerinde oluşan arızalar sonucu dokuz ilçeye bir süre elektrik verilemediğini, bilahare arızalar giderildikçe ilçelere elektrik gerilmeye başlandığını, 179 mahalle/köy yolunun kapalı olduğu, karayolları ve belediye ile koordinasyon halinde çalışarak elektriği olmayan köylere enerji vermek amacıyla 50 ekip ve araçla, 175 çalışanla sahada oldukları bilgisini verdi.

Aktürk, "Amasya şehir merkezi, kırsal, Taşova, Göynücek, Suluova, Gümüşhacıköy'de toplam 17 ekip, araç, 50 saha personeli ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merzifon'da bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bilgisini aldık. Sokaklar, araçlar kar altında. Merzifon Derealan köyü ve vericilere ait enerji nakil hatlarında 4 direğin buz yükünden dolayı yıkıldığı bilgisini aldıktan sonra 8 kişiden oluşan 2 saha ekibimiz geçici olarak ağaç direk dikerek ilgili bölgeye enerji verilmesini sağlamıştır" dedi.

Genel Müdür Rıdvan Aktürk, Çorum ve Sinop illerinde ise olumsuz hava koşullarına rağmen rutin bakım onarım çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.
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