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YDÜ'de Yüksek Lisans ve Doktora Programında Bahar Dönemi kayıtları başladı
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YDÜ'de Yüksek Lisans ve Doktora Programında Bahar Dönemi kayıtları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 yüksek lisans, 75 doktora programları bahar dönemi kayıtları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 yüksek lisans, 75 doktora programları bahar dönemi kayıtları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akademik, kariyer ve kişisel gelişim açısından son derece önemli olan Yüksek Lisans ve Doktora programları Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından bin 517 Öğretim üyesi ile yürütülüyor. Son yıllarda yalnızca akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri Yakın Doğu Üniversitesinin uzman akademik kadrosunun yürütücülüğünde meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Araştırma ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde yürütüldüğü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında her türlü araştırmanın rahatlıkla yapılabilmesi için Fakülte laboratuvarlarının yanında İleri Düzey Araştırma Laboratuvarları, Yakın Doğu Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastanesinin tüm imkanları da öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

"Yüksek kalitede amaç odaklı eğitim veriliyor"

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yeter Tabur yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesinin Yüksek Lisans ve Doktora adaylarına yüksek kalitede amaç odaklı bir eğitim verildiğini ifade etti. Teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Tabur, yüksek lisans ve doktora adaylarının istedikleri konu ve alanda, uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi olarak 2016-2017 öğretim yılında YÖK ve YÖDAK onaylı 218 programda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verildiğini belirterek gerek akademik kariyer gerekse profesyonel kariyer açısından bu programların son derece önemli olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Tabur, günümüzün rekabetçi yapısında yüksek lisanslı profesyonellerin iş hayatında diğerlerine göre daha çok tercih edilir hale geldiğini belirtti.

Kamu personeline yüzde 20 İndirim

Son dönemde kamu kuruluşlarındaki personelin profesyonel gelişimi konusunda da Üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Tabur, "Bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesindeki Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt olmak isteyen kamu personeline de yüzde 20 indirim uyguluyoruz" dedi.
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