Yazlıkçıları korkutan yangın

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de makilik alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ve vatandaşların çabasıyla evlere sıçramadan söndürüldü.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de makilik alanda başlayıp rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ve vatandaşların çabasıyla evlere sıçramadan söndürüldü.

Didim'de Mavişehir Sitesi ile Denizli Öğretmenler Sitesi arasında kalan makilik ve zeytinlik alanda akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yazlıkları tehdit etmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumdan itfaiyeyi ve polisi haberdar etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri, siteleri tehdit eden yangına 3 itfaiye aracı ile müdahale ederken, takviye olarak Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Yangın yazlıklara ve Mavişehir Camii'ne sıçramadan kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına yazlıkçılar da katıldı. Yazlıklarına gelen tatilciler kovalarla ve su hortumlarıyla yangına müdahale ederken, diğer yandan itfaiyenin çalışmalarına destek oldu. Yangın büyümeden söndürülürken, site sakinleri çalışmaları tedirginlikle izledi. Yangında yaklaşık 20 dekarlık alanın yangında zarar gördüğü öğrenildi.

(Hüseyin Çalışkan /İHA)