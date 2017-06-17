Yazılım dahisi Marco: Oyun ve akademi birlikte yürütülmeli

İzmir'de düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatları'na katılan yazılım dahisi Makedonyalı Marco Kjalasan (16), evinde uzun süre bilgisayar oyunu oynayan gençlerin ailelerine mesaj verdi. Kjalasan, 'Çocuklarınızı tamamen bilgisayar oyunlarından uzaklaştırmayın. Oyun ve akademi süreçlerini birlikte yürütün' dedi.

İzmir'de düzenlenen Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatları'na katılan yazılım dahisi Makedonyalı Marco Kjalasan (16), evinde uzun süre bilgisayar oyunu oynayan gençlerin ailelerine mesaj verdi. Kjalasan, "Çocuklarınızı tamamen bilgisayar oyunlarından uzaklaştırmayın. Oyun ve akademi süreçlerini birlikte yürütün" dedi.

İzmir Yeni Sistemli Koleji tarafından organize edilen Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatları okul kampüsünde başladı. Türkiye, Türkmenistan, Azerbeycan ve Makedonya'dan 24 öğrenci, Bilim Olimpiyatlarında yeteneklerini sergiliyor.

Ünlü bilgisayar yazılım firmalarının peşinden koştuğu Makedonya Milli Takımından Marco Kjalasan ve Vlademir Maksimovski, alanlarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 4 yaşında bilgisayar programcılığına başlayan Kjalasan, Microsoft MCSA sertifikasını 8 yaşında alarak dünya rekoru kırdı. MCSE sertifikasını ise 9 yaşında alarak yeni bir rekora imza atan Kjalasan, tüm dünyada bilgisayar program firmalarının peşinden koştuğu bir genç oldu.



"OYUN VE AKADEMİ BİRLİKTE YÜRÜTÜLMELİ"

Geceleri dahi uyumayarak bilgisayar oyunu oynayan gençlere ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Marco Kjalasan, aslında çocukların bilgisayar oyunlarına yönelmelerinin gelecekte onlara iş alanında büyük fırsat ve avantajlar sağlayacağını söyledi. Bu yüzden ailelerin çocuklarını bilgisayar oyunlarından tamamen uzaklaştırmak yerine akademik süreçle birlikte desteklenmesi gerektiğini belirten Kjalasan, "Aileler oyun oynama fırsatını çocukların elinden aldıklar takdirde, onların zararlı alanlara yönelmelerini sebebiyet verebilirler. Bilgisayar oyunlarının aslında korkulacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama oyun ve akademik eğitim süreçleri muhakkak birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Kjalasan, gelecekte ülkelerin ticaret hacmi olarak network ve internet sistemlerini daha fazla kullanacaklarını, bu alana yönlenen gençlerin ve çocukların ileride daha iyi bir iş imkanına kavuşabileceğini ifade etti.

Bilgisayar Olimpiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Sistemli Koleji Kurucu Müdürü Meral Güler, "Okulumuzda 17-18 Aralık 2016 tarihinde yapılan Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarından sonra şimdi de ev sahipliğini yaptığımız Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatları'nı düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmada yer alan ülkeler, Dünya Bilgisayar Olimpiyatlarında dereceye giren öğrencileri yetiştirerek, dünya çapında bir başarıya imza atmıştır. Ülkemizdeki ulusal olimpiyat şampiyonlarımızın, yurt dışından gelen milli takım öğrencileriyle yarışarak Dünya Olimpiyatları öncesinde iyi bir deneyim kazanmalarını hedefliyoruz. Okulumuz proje ve olimpiyat alanında iki yıldır son derece başarılı öğrenciler yetiştirmekte ve bu başarılarıyla hem ülkemizde hem de yurt dışında üniversitelerden burslar kazanmaktadırlar" dedi.

(Ali Gözeten - Halil Karahan/İHA)