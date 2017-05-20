Yazıcı'dan 'tüzük değişikliği' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti tüzüğünün 9 maddesinde değişiklik yapıldığını belirterek, 'Tüzüğümüze yeni bir madde ekledik. Bu madde de 77/ A başlığı altında düzenledik, maddenin başlığı Genel Başkan Vekili' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti tüzüğünün 9 maddesinde değişiklik yapıldığını belirterek, "Tüzüğümüze yeni bir madde ekledik. Bu madde de 77/ A başlığı altında düzenledik, maddenin başlığı Genel Başkan Vekili" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti 3. Olağanüstü Genel Kurulu'na sunulacak olan tüzük değişiklik teklifine ilişkin parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Yazıcı, "Kongre gündemi tüzüğümüz gereği daha önce yayınlandı, gazetede duyuruldu Ve gündem maddeleri arasında tüzük değişikliğine ilişkin bir gündem maddesi de yer alıyor. Bu çerçevede partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu benim başkanlığımda teşkilat başkanı, sivil toplum halkla ilişkiler başkanı, genel sekreter, kadın ve gençlik kollarımızın genel merkez başkanları ve bir de İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Doğan Kubat olmak üzere bir tüzük değişikliği komisyonu oluşturduk. Çalışmalarımız yaptık bitirdik Merkez Karar Yönetim Kuruluna arz ettik ve Merkez Karar Yönetim Kurulu da yapılan çalışmayı uygun buldu. Karara bağlanmak üzere Genel kurula sunulmasına karar verdi" diye konuştu.



"ONUN ÖTESİNDE TÜZÜĞÜMÜZE YENİ BİR MADDE EKLEDİK"

Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışma, 9 maddeden oluşuyor. 9 maddede değişiklik yaptık ama ana omurgasını tüzüğün 4. Maddesine 16. Fıkra olarak yeni bir fıkra ekledik. Tüzüğün 4. Maddesine şu fıkra eklenmiştir: AK Parti çoklu devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye'nin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder, bayrağımız bağımsızlığımızın ortak sembolüdür, şehitlerimizin emaneti olan milletimizin üzerinde yaşadığı bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak vatanımızdır, devlet milletimizin ortak eseridir. AK Parti yukarıda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder. Bu ibareyi temel amaçlar başlıklı tüzüğün dördüncü maddesine 16. fıkra olarak kaleme aldık ve Genel Kurula öneriyoruz. Onun ötesinde tüzüğümüze yeni bir madde ekledik. Bu madde de 77/ A başlığı altında düzenledik, maddenin başlığı Genel Başkan Vekili. Madde 77/A Genel Başkan Vekili, MKYK üyeleri arasından Genel Başkan tarafından belirlenir. Genel Başkan Vekili, Genel Başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda Genel başkan vekili Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Bu madde şu, diğer kuruluşlar ile genel merkez dışındaki teşkilat kademelerinde uygulanmaz."



77. MADDEDE DÜZENLEME YAPILDI

"Yaptığımız önemli değişikliklerden bir tanesi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 77.madde de gerçekleştirdiğimiz düzenlemedir" diyen Yazıcı, " Burada iki hususun altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi teşkilat çalışmaları tabi bizim parti çalışmalarının merkezidir, omurgasıdır. Teşkilatların kurulması, kaldırılması, teşkilat yönetim kurullarının üye sayılarının arttırılması, azaltılması ve başkanlık divanı dediğimiz teşkilat başkan yardımcılarının sayılarının belirlenmesi, gerektiğinde azaltılması, çoğaltılması konularında karar ve yetkisini Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna aktardık. Bu alandaki çalışmalar çok tempolu, çok hızlı partinin en yetkili karar verme organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna aktardık" açıklamasında bulundu.



"MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULUNU DAHA ESNEK İHTİYAÇLARI DAHA SERİ VE ETKİN BİR BİÇİMDE KARŞILAYACAK DONANIMA KAVUŞTURDUK"

Bir maddeyi daha yine Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna aktardıklarını söyleyen Yazıcı, "Bu da siyasi partiler kanunu, anayasa ve ilgili mevzuatın yasakladığı alanlar dışında tüzükte belli bir genel merkez organının görev ve yetkisinde olan konular dışında parti politikaları, adaylık şartları ve kısıtlamaları, seçimler ve benzeri konularla ilgili her türlü prensip ve istisnai nitelikte karar almak ve uygulamak yetkisini de Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna aktardık. Partinin en yetkili karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu daha esnek ihtiyaçları daha seri ve etkin bir biçimde karşılayacak donanıma kavuşturduk. Bir diğer değişiklik disiplin düzenlemesi alanına ilişkin. Bizim tüzüğümüzün 116. Maddesinde disiplin yaptırımları bakımından geçici ihracı gerektiren kurallar ve fiiller tanımlanmış. Bunlar arasında 3 fıkrayı partide kesin ihraç düzenlemesini içeren, 117.madde kapsamına aldık. Onları da paylaşmak istiyorum; seçimlerde partiden olur almadan, bağımsız aday olmak, diğer partilerin veya bağımsız adayların propagandalarını yapmak yahut parti adayları aleyhine çalışmak. Bir diğer madde, partiyi ve parti çalışmalarını alet ederek çıkar sağlamak. Partili olmayı nüfus olarak kötüye kullanmak. Bir diğer madde usulüne uygun olarak alınmış grup kararlarına uymamak. Bu tanımlanan fiilleri tüzüğün 117.maddesine kesin ihraç fiillerini düzenleyen kategoriye aktarmış olduk. Diğer düzenlemeler aşağı yukarı bu yeni madde ihdasıyla alakalı tüzükte yer alan maddelerde yapılan uyarlama düzenlemelerdir. Böylece 9 maddeden oluşan tüzük değişikliği teklifimizi yarın genel kurul müzakere edip, karara bağlayacak" ifadelerini kullandı.



"4. MADDEYE EKLEDİĞİMİZ FIKRA TEK MİLLET, TEK VATAN, TAK BAYRAK, TEK DEVLET ELBETTE Kİ RABİA'YI TEMSİL EDİYOR"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yazıcı, Tüzüğün değişiklik yapılan maddeleri arasında 3 dönem kuralının yer alıp almadığı ve Tüzüğün 4. maddesinin tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek milleti Rabia'yı mı içerdiğini sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Bizim tüzüğümüzde hem teşkilatta başkanlık statüleri, milletvekilliği, belediye başkanlıkları açısından 3 dönem yasaklama sınırlaması var. Bu aynen geçerli, bu yasak devam ediyor. Bu alanlara ilişkin uygulama da, partinin ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle elbette ki Türkiye'ye ilişkin bir siyaset üretiyoruz. Bir yolumuz, perspektifimiz var. Teşkilatlarımızı en iyi şekilde konumlandırmak, en verimli sonuçları alabilmek, en kaliteli hizmeti üretebilmeye odaklanmış olan partimiz bu yasaklamayı koruyor. Ama bu alanlara erişim gerekmesi halinde istisnai nitelikte karar alabilecek donanıma kavuşturduk. Üst delege yasaklaması devam ediyor. Ama gerekmesi halinde o alanlarda parti politikaları dikkate alınmak suretiyle inisiyatif kullanma etkisi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu donatılmış hale getiriliyor. Genel Kurul bunu onaylarsa. 4. Maddeye eklediğimiz fıkra tek millet, tek vatan tek bayrak, tek devlet elbette ki Rabia'yı temsil ediyor."

Genel Başkan Yardımcılıklarına ilişkin düzenleme yapma yetkisinin tüzüğün mevcut hali ile Genel Başkan'a ait olduğunu kaydeden Yazıcı, "Genel başkan, genel başkan yardımcılıklarını yeniden düzenler isimlerini değiştirir. Sayılarını arttırabilir. Bu tür bir ihtiyaç varsa bunları formüle eder. Bunların uygulamaya koyulabilmesi için MKYK'nın onayı gerekir. Bu alanda hiçbir değişiklik yok. Öyle bir ihtiyaç olursa, uygulamayı genel başkanımız tasarlayacak. MKYK onayı ile de yürürlüğe girmesini sağlayacak" açıklamasında bulundu.

(Goncagül Özcan - Fatih Erdoğan/İHA)