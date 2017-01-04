04.01.2017 18:18 Yazarlar minik öğrencilerle buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir okulda düzenlenen kitap fuarına katılan yazarlar, eserlerini minik öğrenciler için imzaladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir okulda düzenlenen kitap fuarına katılan yazarlar, eserlerini minik öğrenciler için imzaladı.



"Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma Projesi" adı verilen kitap fuarının 3. ve 4. gününde, Feyza Hepçilingirler ile Filiz Özdem, minik öğrenciler ile veli ve öğretmenlere kitaplarını imzaladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Atatürk İlkokulu'nda hazırlanan kitap fuarının Ayvalık'ta bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Böylesi bir organizasyonla yazar ve öğrencileri buluşturmanın oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Biz bu organizasyonları Ayvalık genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Aynı zamanda Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu Bengi Projesi'nin de hedeflerinden biri de bölgede tanınan yazar, akademisyen, ressamları öğrencilerle buluşturmak ve onlarla söyleşiler düzenlemektir. Bütün bunların yanı sıra Balıkesir Valiliği tarafından çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için il genelinde başlatmış olduğu çalışmayı da bu organizasyonla desteklemiş olduk" ifadelerini kullandı.

