27.12.2016 14:37 Yazar-Şair Melek Özlem Sezer TED Hatay Koleji'nde

TED Hatay Koleji, Yazar-Şair Melek Özlem Sezer'i konuk etti. TED Hatay Koleji, Yazar-Şair Melek Özlem Sezer'i konuk etti.



Şair Melek Özlem Sezer, farklı oturumlarda gerçekleşen söyleşilerde her yaş gurubuna yönelik sunum gerçekleştirdi.



Koleji ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşiden sonra TED Hatay Koleji İlkokul Müdürü Tuncay Göksu, Melek Özlem Sezer'e teşekkür ederek plaket verdi.



İlkokul öğrencileri ile yaptığı söyleşiden sonra öğrencilerle birebir sohbet eden Yazar-Şair Sezer, kitaplarını imzaladıktan sonra lise öğrencileriyle "Masallarda Cinsiyet Ayrımcılığı" konulu söyleşi yaptı.



Melek Özlem Sezer, öğrencilere lise öğrencileriyle masallar ve bilinçaltımıza gizlice yerleştirilen ilginç semboller üzerine söyleşisinde yaptığı konuşmada, seçkin bir öğrenci topluluğuyla buluştuğunu ifade ederek, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

