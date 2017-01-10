Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yazar Akbaş, Başkan Alıcık'a kitabını hediye etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yazar Akbaş, Başkan Alıcık'a kitabını hediye etti

Salnamelerde Nazilli Kazası adlı kitabın yazarı Yavuz Akbaş, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Salnamelerde Nazilli Kazası adlı kitabın yazarı Yavuz Akbaş, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli tarihi ile ilgili çalışmalar yapan Salnamelerde Nazilli Kazası adlı kitabın yazarı Yavuz Akbaş Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Bir senelik hadiseleri göstermek üzere tertib olunan eserler hakkında kullanılan bir tabir olan Salname hakkında yaptığı araştırmada Nazilli'nin salnamesini bir kitapta toplayan Yavuz Akbaş bu kitabını Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a takdim etti. 1987 Erzurum doğumlu, İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamlayarak üniversiteden Tarih Öğretmeni olarak mezun olan Yavuz Akbaş, Belediye Başkanı Alıcık'a kendi ve yazdığı kitap hakkında bilgiler verdi. Tarih öğretmeni olarak Nazillide görev yapan ve halen Nazilli tarihi ile ilgili çalışmalarına devam eden Akbaş, Başkan Alıcık'a yazdığı kitap hakkında " Salnamelerde Nazilli Kazası adlı bu çalışma Osmanlı ve Cumhuriyet zamanı eski harfli yıllıklardan, Nazilli ile ilgili kısımlar günümüz harflerine aktarılarak oluşturuldu. Bu eski harfli yıllıklar zaman zaman birbirini tekrarlasa da devlet görevlilerinin isim ve vazifeleri eğitim öğretim şehir tarihi, ekonomik faaliyetler, nüfus, köyler ve daha birçok konuda mühim kayıtları içermektedir. Bu kitapta salnameler ışığında 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. Yüzyılın ilk yarısı Nazilli'de incelenmiştir" diye konuştu.

Böyle bir eseri hazırlamasından ve kendisini ziyaret etmesinden dolayı Salnamelerde Nazilli Kazası adlı kitabın yazarı Yavuz Akbaş'a teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslen Erzurumlu olan ancak hayatının büyük bir bölümünü Nazilli'de geçirmiş olan Akbaş'a bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyen Alıcık; "Aslen Nazillili olmayan ancak hayatının büyük çoğunluğunu Nazilli'de geçirmiş olan Yavuz kardeşimin eline, gözüne yüreğine sağlık. Tarihi araştırmalar kolay değildir. Gerçeklere ulaşmak zaman alır. Emek ister. Nazilli kazası için araştırma yapmış olması ayrı bir güzel. Biz nazilli sevdalıları olarak böyle bir çalışma yapmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ankara'da 2 eski MİT çalışanı tutuklandı
Siverek İkra-Der gazetecileri unutmadı
PayKwik Bozdurma İşlemi Nedir?
Davos'a bu yıl Türkiye'den kimlerin gideceği belli oldu
BAE'de yargılanan avukatlar yurda döndü
Muğla İl Tarım Müdürü değişti!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Terör örgütü DEAŞ'ın kaçırdığı askerler şehit oldu
Terör örgütü DEAŞ'ın kaçırdığı askerler şehit oldu
Meclis'te kritik oylama başladı
Meclis'te kritik oylama başladı
İşte Emekliye banka promosyonu ile ilgili tüm detaylar
İşte Emekliye banka promosyonu ile ilgili tüm detaylar
Yıldırım: İki kaptan gemiyi batırır, kaptanın tek olması lazım
Yıldırım: İki kaptan gemiyi batırır, kaptanın tek olması lazım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ankara'da 2 eski MİT çalışanı tutuklandı
Ankara'da 2 eski MİT çalışanı tutuklandı
Siverek İkra-Der gazetecileri unutmadı
Siverek İkra-Der gazetecileri unutmadı
PayKwik Bozdurma İşlemi Nedir?
PayKwik Bozdurma İşlemi Nedir?
Davos'a bu yıl Türkiye'den kimlerin gideceği belli oldu
Davos'a bu yıl Türkiye'den kimlerin gideceği belli oldu
BAE'de yargılanan avukatlar yurda döndü
BAE'de yargılanan avukatlar yurda döndü
Muğla İl Tarım Müdürü değişti!
Muğla İl Tarım Müdürü değişti!
UTSO, basın mensuplarıyla bir araya geldi
UTSO, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Başkan Alıcık, karla kaplı yolları aşarak açılış yaptı
Başkan Alıcık, karla kaplı yolları aşarak açılış yaptı
Kütahya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Kütahya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Bolu'da kuvvetli lodos ağaçları devirdi
Bolu'da kuvvetli lodos ağaçları devirdi
Yazar Akbaş, Başkan Alıcık'a kitabını hediye etti
Yazar Akbaş, Başkan Alıcık'a kitabını hediye etti
Gardiyan silahını temizlerken kendini vurdu
Gardiyan silahını temizlerken kendini vurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English