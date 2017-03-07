Yazar Ahmet Altan ifade verdi

Yazar Ahmet Altan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada 'Ben bir romancıyım. Diyelim ki Cumhurbaşkanı seçildim. Bu sırada da bir roman yazdım. Bir eleştirmen çıkıp benim berbat bir roman yazdığımı söylerse bu eleştirmen Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanır mı' dedi.

Yazar Ahmet Altan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada "Ben bir romancıyım. Diyelim ki Cumhurbaşkanı seçildim. Bu sırada da bir roman yazdım. Bir eleştirmen çıkıp benim berbat bir roman yazdığımı söylerse bu eleştirmen Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanır mı" dedi.

Yazar Ahmet Altan'ın, 13 Nisan 2016'da bir internet sitesine verdiği söyleşideki ifadelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapsinin istendiği davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 21'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Ahmet Altan'a Silivri Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti.

Sanık Altan savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ben suçlanan konuşmamda ne yapıyorum? Günlük siyasette yapılan hataları ve bu hatalardan payı olduğunu itiraf eden fiili başkanı eleştiriyorum. Yapılan hataların sürdürülmesinin çok kötü sonuçlar vereceği konusunda sorumluluğu olan herkesi uyarmaya çalışıyorum. Adalet Bakanlığı ne yapıyor? Bir el çabukluğuyla fiili başkana ve fiili başkanlığın yol açtığı hatalara yönelik eleştirileri Cumhurbaşkanına hakaret gibi sunmaya çalışıyor. Ben durumu bir örnekle daha net bir biçimde ortaya koyayım. Ben bir romancıyım. Diyelim ki ben siyasete heves ettim, seçimlere girdim ve Cumhurbaşkanı seçildim. Bu sırada da bir roman yazdım. Şimdi bir eleştirmen çıkıp benim berbat bir roman yazdığımı ve çok kötü bir yazar olduğumu söylerse bu eleştirmen Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanır mı? Benim Cumhurbaşkanı olmam yazdığım romanların eleştirilmesini suç haline mi getirir?" dedi.



"DAVA KONUSU SÖYLEŞİMDE HAKARET YOK"

Dava konusu konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret olmadığını savunan sanık Altan, "Anayasaya, yasalara, hukuka sıkı sıkıya uyulması gereken bir dönemden geçiyoruz. Sessizliğe değil hukuk adına yapılacak eleştirilere ihtiyacımız var. Ayrıca Cumhurbaşkanının ifade özgürlüğüne ilişkin dilekçesinde, ifade özgürlüğünün devletin veya nüfusun bir bölümü için saldırgan, şok edici veya rahatsız edici bilgiler ve düşünceler içinde geçerli olduğunu ve bunlar olmaksızın demokratik toplum olmayacağını söylemiştir. Bu durumun da dikkate alınmasını talep ediyoruz. Grihat.com.tr adlı internet sitesindeki söyleşi bana aittir" ifadelerini kullandı. Sanık Altan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını(hakkında bir ceza verilmesi halinde, cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesi) kabul etmedi.



"SANIK ELEŞTİRİ KAPSAMINI FAZLASIYLA AŞMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay ise sanık Altan'ın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın dile getirdiği bu beyanları ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Siyasilerin ve tanınmış kişilerin katlanması gerektiği düşünülen sert eleştiri kapsamını fazlasıyla aşmıştır. Müvekkilime hakaret kastı mevcuttur. Bu nedenlerle cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Altan'ın İstanbul 32'inci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava dosyası örneğinin istenmesi için ilgili mahkemeye yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma Haziran ayına ertelendi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir internet sitesinde 13 Nisan 2015'de Ahmet Altan ile yapılan bir röportajda, Altan'ın Cumhurbaşkanı hakkında kullandığı bazı ifadelerin eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret teşkil edebilecek mahiyette olabileceği belirtiliyor.

İddianamede, Altan'ın, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan şüphelinin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

(Başak Akbulut/İHA)