Yaza günler kala kar sürprizi

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sabahın erken saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sabahın erken saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Batı'da bahar havası yaşanırken, Doğu'da ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Ardahan'da 2 gündür etkili olan etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Güne lapa lapa yağan karla uyanan vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

