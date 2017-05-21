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Yaz geliyor derken kar geldi
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Yaz geliyor derken kar geldi

Bahar bitiyor, yaz kapıda ancak bazı bölgeler hala kışı yaşıyor.

Bahar bitiyor, yaz kapıda ancak bazı bölgeler hala kışı yaşıyor.
Mayıs ayının son haftasını yaşamamıza rağmen Van'ın yüksek kesimlerinde beyaz örtü hüküm sürüyor. Olumsuz hava koşulları sürücülere geçit vermiyor. Öyle ki Van-Bahçesaray'da bulunan Karapet Geçidi ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçların imdadına ise karayolları ekipleri yetişti.

GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de de birkaç gündür etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının da düşmesiyle yerini kara bıraktı. Limni Gölü Tabiat Parkı beyaza büründü. Bu eşsiz görüntüsüyle görenleri kendine haran bırakan Limni Gölü'nün yanı sıra Zigana dağının zirveleri ve birçok yayla da karla kaplandı. Yağışların ardından bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 2 derecelere kadar geriledi.

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