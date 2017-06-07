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Yaz geldi orman yangınları başladı
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Yaz geldi orman yangınları başladı

Havaların ısınması, yaz tatilinin gelmesiyle birlikte orman yangınları da başladı. Haziran ayının ilk 6 gününde ülke genelinde 26 ayrı orman yangını çıktı.

Havaların ısınması, yaz tatilinin gelmesiyle birlikte orman yangınları da başladı. Haziran ayının ilk 6 gününde ülke genelinde 26 ayrı orman yangını çıktı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin akciğeri konumundaki ormanlardaki yangın haberleri de peşpeşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) resmi verilerine göre, yaz ayının başlangıcı olan 1 Haziran ile 6 Haziran tarihleri arasında İstanbul'dan Mardin'e, Antakya'dan Muğla'ya, Çanakkale'den Burdur'a birçok ilde tam 26 ayrı orman yangını vakası yaşandı. Arazöz ve dozerlerin karadan helikopterlerin de havadan müdahale ettiği yangınlar kısa sürede söndürüldü. Tatil beldesi Muğla'da 6 günde 6 ayrı orman yangını çıkması dikkat çekti. Aynı dönemde İzmir'de 6, İstanbul'da 4 ayrı orman yangını çıktı.

MAYIS'TA 74 YANGIN ÇIKMIŞ
OGM, geçtiğimiz Mayıs ayında ise ülke genelinde 74 ayrı orman yangını çıktığını bildirdi. Bursa'daki tek yangın ise 22 Mayıs günü saat 14.10 sularında Orhaneli ilçesinde çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın aynı gün söndürüldü.
Öte yandan Türkiye yüz ölçümünün yüzde 27,6'sının ormanlık alanlardan oluştuğu belirtildi. 2002'de 21 milyon 56 bin hektar olan toplam orman alanının 2015 yılında 1 milyon 286 bin hektar artarak 22 milyon 342 bin hektara yükseldiği kaydedildi.

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