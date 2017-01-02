02.01.2017 12:52 Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'na eğlenmek için çıkan ve kar sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'na eğlenmek için çıkan ve kar sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, aniden bastıran kar ve tipinin yolları kapatması ile mahsur kalan vatandaşlar, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gönderilen İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekipleri, kapanan yolları açtı. Jandarma ekipleri yaylaya çıkan vatandaşları kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.



Olukbaşı bölgesinde buzlanma ve kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan 3 araç, iş makinelerine bağlanarak kurtarılırken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı küçük kazalar meydana geldi.

