09.01.2017 10:10 Yaylada mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesi Alacalar Yaylası'nda mahsur kalan başıboş hayvanlar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla donmaktan son anda kurtuldular. Ordu'nun Aybastı ilçesi Alacalar Yaylası'nda mahsur kalan başıboş hayvanlar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla donmaktan son anda kurtuldular.



Aybastı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri alınan bir ihbar üzerine yaylada başıboş sahipsiz bir ata ve bir adet sahipsiz köpeğe ulaşıldı. Ulaşılan at ve köpek belediye ekiplerince yoğun bir mücadelenin sonunda kurtarılarak ilçe merkezine getirildi. Hayvanlara yem verildi ve kar yağışının yoğun olduğu saatlerden itibaren eksi 7 derecede mücadele ederek hayvanlar kurtarılırdı.



Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, "Ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda belediyemize ihbar düştü ve yaylalarda başıboş at ve köpekleri kurtarmak için seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucu hayvanları kurtardık ve ilçeye getirerek sıcak bir alanda bekletiyoruz. Çalışan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

