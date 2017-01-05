05.01.2017 15:10 Yaylada mahsur kalan 3 genci jandarma kurtardı

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Halkalı Yaylası'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Halkalı Yaylası'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, karda eğlenmek için Halkalı Yaylası'na giden Hakan Ç, Orhan S. ve Meliha U., kar ve tipi nedeniyle yolların kapanması üzerine geceyi bir yayla evinde geçirdi. Sabah uyandıklarında yolların kapalı olması sonucu yaylada mahsur kalan gençler, jandarmayı arayarak yardım istedi. Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Anamur Karayolları ekipleri, greyderle yolları açarak mahsur kalanlara ulaştı. Kurtarılmalarının ardından Anamur'a getirilen gençler, sağlık kontrolünden geçirildi.

