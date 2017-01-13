13.01.2017 14:10 Yaylada donarak öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi yaylada donarak hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi yaylada donarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki Serdar Uyar, iki gün önce yoğun yağışlardan dolayı yayla evinin zarar görüp görmediğini kontrol etmek için ilçeye bağlı Gündüzler Mahallesi'ne 9 kilometre uzaklıktaki Haçka Yaylası'na gitti.

Sağlık problemi olmadığı bildirilen Uyar, yaylada donarak hayatını kaybetti. Kendisini merak edip yaylaya giden yakınları tarafından bulunan Uyar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından toprağa verildi.



