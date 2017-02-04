04.02.2017 19:56 Yaya ortalığı birbirine kattı

Ortalığı birbirine kattı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Ortalığı birbirine kattı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, bir kadın yavaş adımlarla karşıdan karşıya geçiyor.

Kadını son anda fark eden triportör sürücüsü kadına çarpmamak aniden direksiyonu kırınca, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarpıyor.

Devrilen motosiklet de yol kenarında yürüyen yayaların arasına dalıyor.

Çevredekiler kazazedelerin yarımına koşarken, kazaya neden olan kadınınsa hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşması dikkat çekiyor.



