Yavrusunu son kez kokladı

Sakarya'da on binde bir görülen SMA hastalığına yakalanan 6,5 aylık Eymen Çapkın son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, oğlunu gözyaşları içinde koklayarak son yolculuğuna uğurladı.

Sakarya'da on binde bir görülen SMA hastalığına yakalanan 6,5 aylık Eymen Çapkın son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, oğlunu gözyaşları içinde koklayarak son yolculuğuna uğurladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde ikamet eden Metin ve Neziha Çapkın çiftinin 6,5 aylık bebekleri Eymen, on binde bir görülen Spinal Musküler Atrofi (Gevşek Bebek Sendromu) hastalığına yakalanmış, 2,5 ay Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümünde yattıktan sonra evine götürülmüştü. Sabah saatlerinde rahatsızlanan Eymen bebek, kaldırıldığı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hastaneden alınan Eymen bebeğin cenazesi, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'ndeki dede evine getirildi. Burada acılı anne oğluna son kez dokunarak kokladı. Kılınan cenaze namazına bebeğin yakınları, tribün liderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ev önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Eymen bebeğin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

(Metin Nişancık /İHA)