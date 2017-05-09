Yavru kurtlara anne köpek şefkati

Şanlıurfa'da Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen birkaç günlük 7 kurdu, yavruları ölen anne köpek emziriyor.

Şanlıurfa'da Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen birkaç günlük 7 kurdu, yavruları ölen anne köpek emziriyor.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Kulp ilçesinde bulunan 7 yavru kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Merkezden sorulu veteriner veteriner Reşat Ektiren tarafından tedavileri yapılan kurtlar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağından, yavruları ölen bir köpek bulundu. Yavru kurtları bulunan anne köpek emziriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan yaralı yaban hayvanlarının bu merkezde tedavi edildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdür Yardımcısı Fehmi Yüksel, "Bunlar çok küçük oldukları için sütle beslenmesi gerekiyor. Biz de barınakta yeni yavrulamış ve yavruları ölen bir köpeği getirdik, beslenmelerini sağladık. Hayvanlar hemen birbirlerine uyum sağladı" şeklinde konuştu.

Köpek ile kurtların rehabilitasyon süreçlerinin zorlu geçeceğini söyleyen veteriner Reşat Ektiren ise yavru kurtların bir süre merkezde kalacağını belirti. Veteriner Ektiren, "Süreci tamamladıktan sonra yavruları doğal yaşam alanlarına bırakacağız" dedi.

