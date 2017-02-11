11.02.2017 14:00 Yavru köpek 70 metrelik sondaj çukuruna düştü

İstanbul Beykoz'da 70 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru bir köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İstanbul Beykoz'da 70 metrelik sondaj kuyusuna düşen yavru bir köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Beykoz Karakulak Caddesi Dereseki köyünde bulunan ormanlık alanda yavru bir köpek 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. 6 gün önce kuyuya düştüğü öğrenilen yavru köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Günlerdir çalışmalarını sürdüren ekipler, minik köpeğin sağlık durumunu öğrenebilmek için kuyuya enkaz görüntüleme kamerası indirdi. Açılan kuyunun çapının dar olması sebebiyle itfaiye ekipleri kuyuya inemeyince köpeği kuyudan çıkarabilmek için farklı yöntemler denedi. Büyük bir su kabını bağlayarak kuyuya salan ekipler, köpeğin kabın içine geçmesi için yukarıdan su döktü. Ancak itfaiye ekiplerinin bu çalışması da sonuçsuz kaldı. Kuyuya düşen köpeği kurtarma çalışmaları devam ediyor.



HAYVANSEVERLER OLAY YERİNDE ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Hayvan Hakları Konfederasyonu İstanbul Koordinatörü Barış Şengün, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Bu hayvanın yaklaşık 6 gün önce bu kuyuya düştüğünü biliyoruz. 6 gündür hayvan çukurda. 5 gündür itfaiye burada. 3 gündür de hayvan Hakları Konfederasyonu olarak biz buradayız. Gönüllüler, diğer hayvansever dernekler geliyor. Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Kameradan izlediğimiz kadarıyla durum bu. Ancak bir türlü çıkartamıyoruz. Çünkü yaklaşık 70 metre derinliğinde bir eski sondaj kuyusu, 35 santimetre kadar bir çapı var. Bir insanın girme ihtimali yok. Çok zorlu bir süreç ama uğraşıyoruz. Umarım hayvanı sağlıklı çıkaracağız" dedi.

(Metin Başar / İHA)

