Yavru kediye annelik yapıyor

İstanbul Beylikdüzü'nde, 3 yaşındaki 'Dizzy' isimli kısırlaştırılmış bir köpek 'Tekir 'ismindeki yavru kediyi emzirerek annelik yapıyor. Köpeğin yavru bir kediye annelik yaparak emzirmesi ise görenleri şaşkına çeviriyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde, 3 yaşındaki 'Dizzy' isimli kısırlaştırılmış bir köpek 'Tekir 'ismindeki yavru kediyi emzirerek annelik yapıyor. Köpeğin yavru bir kediye annelik yaparak emzirmesi ise görenleri şaşkına çeviriyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 3 yaşındaki kısırlaştırılmış Dizzy isimli köpekle bir aylık "Tekir" isimli kedinin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. Beylikdüzü sakinlerinden hayvan sever Gediz Yalçın, 3 yıl önce Beylikdüzü Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinden kısırlaştırılmış olan Dizzy isimli köpeği sahiplenerek evinde bakmaya başladı. Zamanla pek çok hayvanı da sahiplenerek bakmaya başlayan Yalçın, bir ay önce 3 günlük yavru bir kediyi de sahiplenerek evine aldı. Gün geçtikçe evdeki Dizzy isimli köpek, bir haftalık olan Tekir isimli kediye yakınlık göstermeye başladı. Bunun üzerine kendisini kedinin annesi gibi benimseyen Dizzy, Tekiri emzirmeye başladı. Durum karşısında duygulanan hayvan sever Gediz Yalçın, kısır olan köpeğinin kediyi emzirirken sütünün geldiğini fark etti. Durum karşısında şaşkına dönem Yalçın'ın durumu çevresiyle paylaşması sonucu kediyle köpek ilgi odağı oldu.



"DİZZY'NİN ŞAŞILACAK ŞEKİLDE BİR ŞEKİLDE SÜTÜ GELDİ"

Köpeği Dizzy'nin tekir isimli kediyi emzirirken kısır olan köpeklerinde sütünün geldiğinin belirten hayvan sever Gediz Yalçın, "Annesi ölen bu küçük kediyi 3 günlük yavruyken aldım, evime getirdim. Biberonla besliyordum. Köpeklerimden Dizzy bu yavru kediye bir ilgi gösterdi. Yaladı, sevdi, öptü. Zaman zaman da alıp karnına yatırıyordu. Sonra kedi, Dizzy'nin memesini emmeye başladı. Dizzy kısır bir köpek. Daha önce anneliği tatmamış bir köpek. Dizzy'nin şaşılacak bir şekilde sütü geldi. Kediyi köpeğim Dizzy beslemeye başladı. Dizzy birebir kediye annelik yapmaya başladı" diye konuştu.

"Kısır Dizzy'miz anne oldu"

Kedinin şuan itibariyle bir aylık olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Yalçın, "Tabii ki köpek sütünde daha az protein olduğu için takviye gıdalar veriyorum. Yaş mamaya da başladı. Yakında da bu Tekiri sahiplendireceğim. Ve artık bebeğimize Dizzy bakıyor. Ben ilk başta sütünün geldiğini tahmin etmemiştim. Sonra memeleri dolu dolu geldi bana. Kısır Dizzy'miz anne oldu" diye konuştu.

(Emrah Kuş /İHA)