18.11.2017 09:33 Yatarak motosiklet kullanan genç yürekleri ağızlara getirdi

Bursa'da bir motosikletçinin hem kendisinin, hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarak trafikte akrobasi hareketi yapması görenleri hayrete düşürdü. Bursa'da bir motosikletçinin hem kendisinin, hem de başkalarının hayatını tehlikeye atarak trafikte akrobasi hareketi yapması görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün yatarak motosiklet kullanması, yanından geçen araçlardaki yolcular tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Plakası ve kaskı olmayan motosiklet sürücüsünün rahat tavırları gözlerden kaçmadı



