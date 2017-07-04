Yatalak kalmaması için 90 bin lira gerekli

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, doğuştan kalça çıkığı rahatsızlığı olan, bugüne kadar geçirdiği iki ameliyata rağmen iyileşemeyen 32 yaşındaki Elif Yıldız'ın yeniden ameliyat olup sağlığına kavuşması için 90 bin lira gerekli. Aile, yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, doğuştan kalça çıkığı rahatsızlığı olan, bugüne kadar geçirdiği iki ameliyata rağmen iyileşemeyen 32 yaşındaki Elif Yıldız'ın yeniden ameliyat olup sağlığına kavuşması için 90 bin lira gerekli. Aile, yetkililer ve hayırseverlerden destek bekliyor.

Ilıca Mahallesi'nde annesi ile yaşayan Elif Yıldız, 3 yıla kadar ameliyat olamazsa yatalak olarak hayatına devam edecek. Birçok hastaneyi gezerek çare aradıklarını belirten anne Hatice Yıldız, "Kızımın sağlığına kavuşması için gitmediğim hastane, gitmediğim doktor kalmadı. İki kere ameliyat oldu. Maalesef olumlu cevap alamadık. Bir yakınımızın tavsiyesi üzerine İstanbul'da özel bir doktora gittik. Kendisinin bizlere verdiği cevap bizleri umutlandırdı. Kızımın hastalığını yüzde 70 oranında düzelteceğini söyledi. Bunun için ise 90 bin TL gibi bir maliyet olduğunu belirtti. Çok umutlandık ancak bunu yaptıracak maddi durumumuz yok. Tüm yardımseverlerden kızım için yardım bekliyorum. Eğer ameliyat olamazsa kızım 3 yıl sonra yatalak olarak yaşantısına devam edecek" dedi.

Kızının bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten anne Yıldız, "Tek başına kızım bir yere gidemiyor. Hep yanındayım. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Eşimi 24 yıl önce kaybettik. Yıllardır tek başıma mücadele etmeye çalışıyorum. Eğer ameliyat olamazsa kızım 3 yıl sonrasında yürüyemeyecek ve yatağa bağlı olarak hayatını sürdürecek. Lütfen sesimize kulak versinler" ifadelerini kullandı.

Sağlık durumunun iyi olmadığını belirten Elif Yıldız, "Yürüyemiyorum ve dışarı tek başıma çıkamıyorum. Ayakkabımı bile tek başıma giyemiyorum. Eve mahkum bir şekilde hayatımı sürdürüyorum. Yeni görüştüğümüz doktor çok güzel şeyler söyledi. Ben de umutlandım. Kendi başıma yürümem için yüzde 70 garanti verdi. 'Sadece yürürken biraz aksarsın fakat kendi başına yürürsün' dedi. Çok mutlu oldum ve umutlandım. Ameliyat olmaya karar verdim ve inşallah yardımsever vatandaşların yardımı ile ameliyat olacağım. İlk olarak sağlığıma, ondan sonra da hayallerime kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

Komşularından Ahmet Yücetepe ise "Bizler de kızımız için bir şeyler yapmak istiyoruz. Durumu gerçekten bizleri çok üzdü. Geçmişte yanlış tedavi sonrası bu hale gelmiş. Duyarlı vatandaşlarda da kızımız için yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

32 yaşındaki Elif Yıldız, 90 bir liralık ameliyat masrafı için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

(Ahmet Altay/İHA)