Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yaşlı kadınları dolandıran 2 kişi Düzce polisinden kaçamadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yaşlı kadınları dolandıran 2 kişi Düzce polisinden kaçamadı

Düzce'de yaşlı kadınları telefonla arayarak dolandıran şahıslar Düzce polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Polis, 134 bin 600 TL'lik vurgun yapmaya kalkan biri kadın iki şahsı gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Düzce'de yaşlı kadınları telefonla arayarak dolandıran şahıslar Düzce polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Polis, 134 bin 600 TL'lik vurgun yapmaya kalkan biri kadın iki şahsı gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'da olduğu belirlenen bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak 66 yaşında ki S.K.'ya operasyon yapılacağını ve evinde olan paraları bir poşete koyarak, gönderecekleri bir kişiye teslim etmesini söyledi. Azmimilli Mahallesi'nde oturan S.K. isimli yaşlı kadın paniğe kapılarak 52 bin lira parayla, 30 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete koyarak, kendisine gelen erkek şahsa teslim etti.

Para ve altın dolu poşeti aracın altına bıraktırdılar

Aynı dolandırıcı Soğukpınar Köyü'nde oturan 57 yaşında ki Rabia Öz'ü de aradı. Rabia Öz'ün kocası Sadi Öz'ün bir kuyumcu soygununda, öldürülen kuyumcu ile ilgili bilgi sahibi olduğunu söyleyen dolandırıcılar kadının eşinin Bolu'ya gitmesini istedi. Ne kadar parası olduğunu öğrenen dolandırıcı, Rabi Öz'e paraları bir poşete koyarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi yanına gelmesini söyledi. Rabi Öz de evde bulunan 2 bin 600 lira parayla birlikte 30 bin liralık ziynet eşyasını bir poşete koyarak verilen adrese gitti. Dolandırıcıların uzaktan takip ettiği kadın verilen talimat üzerine para ve altın dolu poşeti bir aracın altına bıraktı. Dolandırıcıların aracı olarak kullandığı ve kimliği sonradan tespit edilen Ö. O. isimli şahıs aracın altından aldığı paralar ile Azmimilli Mahallesi'ndeki yaşlı kadından aldığı para ve altınlarla birlikte Bolu'da tuttuğu eve gitti. Dolandırıldığını anlayan kadının polise durumu ihbar etmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın Bolu'da kaldığını öğrenerek operasyon başlattı. Eve yapılan baskında Ö.O. aldığı para ve altınlarla yakalandı. Evde yapılar aramada ruhsatsız pompalı tüfekte ele geçirildi.

Kurye kadın otobüste yakalandı

Ö.O.'nun verdiği bilgiler doğrultusunda Suriye uyruklu Y. Ş. isimli bir kadının da Bolu'dan alacağı para ve altınları Şanlıurfa'ya götüreceği öğrenildi. Y. Ş.'nin Şanlıurfa'dan Bolu'ya otobüsle geldiği sırada Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeniçağ ilçesinde otobüsü durdurarak kurye olarak kullanılan kadını gözaltına aldı. Telefonla arayan şahsın araması devam edilirken gözaltına alınan Ö. O. ile Y. Ş. emniyette yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesine sevk edildi.

Dolandırıcıların tuzağına düşen Rabia Öz, "Eşimin Bolu'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Eşimin kuyumcuyu vuran şahsı tanıdığını söyledi. Bana da yanında bulunan altın ve paraları getir operasyon yapacağız dediler. Kesinlikle eve gelen telefonlarda polisiz diyenlere kanmasınlar. Filan yere gelin diyenlere inanmasınlar. Kim polisim derse ilk polise gitsinler, kanmasınlar" dedi.

Dolandırıcıların aldığı para ve altınlar sahiplerine teslim edildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
Kelkit'te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı
Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
Baklavadan mozaik ile dünya rekoru
Manisa'nın sultanları Karşıyaka'ya mağlup oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Bakan açıkladı! DAEŞ'in yayınladığı görüntüler gerçek mi?
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
Türkiye'deki ABD vatandaşlarına yılbaşı uyarısı
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
İsrail'den sert tepki: ABD İsrail'i terk etti!
Belçika'dan skandal PKK kararı
Belçika'dan skandal PKK kararı
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Darbenin kritik ismi ek ifade verdi!
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Erdoğan Putin'i suikast için bilgilendirdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
Kelkit'te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı
Kelkit'te aç kurtlar 3 köpeği parçaladı
Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
Denizli'den Halep'e 15 yardım tırı yola çıktı
Baklavadan mozaik ile dünya rekoru
Baklavadan mozaik ile dünya rekoru
Manisa'nın sultanları Karşıyaka'ya mağlup oldu
Manisa'nın sultanları Karşıyaka'ya mağlup oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti
Eğitim-Bir-Sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı
Eğitim-Bir-Sen İş Yeri Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı
Çankaya, karla mücadeleye hazır
Çankaya, karla mücadeleye hazır
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan, Akhisar'a 2 büyük müjde
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan, Akhisar'a 2 büyük müjde
Bangsamoro Konya'da konuşuldu
Bangsamoro Konya'da konuşuldu
ODTÜ Ormanı'ndan Çankaya barınağına nakil
ODTÜ Ormanı'ndan Çankaya barınağına nakil
Sakarya Narkotim ekipleri çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi
Sakarya Narkotim ekipleri çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English