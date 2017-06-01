Yaşlı kadını 'oğlun gözaltına alınacak' diye dolandırdılar

Amasya'da oğlunun gözaltına alınacağına inandırdıkları yaşlı kadının altınlarını ve parasını alan 3 dolandırıcı, Niğde'de yakalandı ve tutuklandı.

Amasya'da oğlunun gözaltına alınacağına inandırdıkları yaşlı kadının altınlarını ve parasını alan 3 dolandırıcı, Niğde'de yakalandı ve tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Savadiye Mahallesi'nde oturan Şazimet G.'yi Amasya'da 71 yaşındaki Şazimet G.'yi telefonla arayarak polis olduklarını, cumhuriyet savcısı ile bir soruşturma yaptıklarını ve oğlunu polislerin gözaltına alacaklarını söyleyen Abdulselam B. (18), Hakan A. (18) ve Fatma Y. (19) isimli zanlılar, yaşlı kadından para ve altınları evine gelecek sivil polislere vermesini istedi. Korkuya kapılan yaşlı kadın 4 bilezik, 9 tam altın, 4 yarım ve 7 çeyrek altın ile 2 bin 500 TL parayı poşete koydu. Eve gelen zanlılar, kadının hazırladığı altın ve para dolu poşeti alarak ticari taksiyle Adana'ya kaçmaya çalıştı. Taksiyle seyir halindeyken Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin ihbarıyla Niğde-Kayseri karayolunda bekleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından durduruldu ve zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Üzerilerinde yaşlı kadından dolandırdıkları altın ve paralar olan 3 dolandırıcı, getirildikleri Amasya'da sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polislerin evine gidip altınlarını teslim ettiği Şazimet G., " 'Oğlunu rehin aldık' dediler. 'Babamın, annemin ismini saydılar. Sivil polis yönlendirdik. Geliyor' dediler. Ben de oğlum için elimdekileri verdim" diye konuştu.

Oğluyla altınlarını sayan yaşlı kadını uyaran polisler de hiçbir polis, savcı ve güvenlik görevlisinin vatandaşlardan altın ve para talep etmeyeceğine dikkat çektiler.

(Murat Çelik A. /İHA)