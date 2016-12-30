30.12.2016 18:17 Yaşlı kadını dolandırmak isteyen zanlıya suçüstü

İstanbul Silivri'de kendilerini SSK görevlisi olarak tanıtarak yaşlı bir kadını dolandırmak isteyen şahıslar Silivri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince suçüstü yakalandı. İstanbul Silivri'de kendilerini SSK görevlisi olarak tanıtarak yaşlı bir kadını dolandırmak isteyen şahıslar Silivri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, dün Silivri Cumhuriyet Mahallesi Manolya Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilerde göre, vefat eden babasından kalan maaşı alan Halide A. isimli yaşlı kadının evine gelerek kendilerini SSK görevlisi olarak tanıtan, 2'si erkek 3 kişi, kadının aldığı maaşla ilgili olarak şikayet aldıklarını ve usulsüzlük tespit ettiklerini belirtti. Şüpheliler yaşlı kadına para cezası ve hapis cezası ile cezalandırılacağı söyleyerek evden ayrıldılar. Bir süre sonra aynı şahıslar tekrar yaşlı kadına gelerek kendilerine 20 bin lira verirse cezadan kurtulacağını ve şikayet dosyasını kapatacaklarını söylediler. Yaşlı kadın bu paranın çok olduğunu ve bulamayacağını belirtmesi üzerine şahıslar 10 bin liraya bu işi çözebileceklerini ancak parayı hemen almaları gerektiğini belirterek tekrar evden ayrıldılar.

Şahısların dolandırıcı olduğunu düşünen yaşlı kadın durumu Silivri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Dolandırıcıları suçüstü yakalamayı planlayan ekipler yaşlı kadına zarf içerisinde üzerinde "örnektir" yazan para dolu zarfı vererek ev içi ve ev dışında tertibat alarak şahısları beklemeye başladı. Saat 21.00 sıralarında yaşlı kadınının yalnız yaşadığı eve gelen dolandırıcılar içerisinde para olan zarfı aldıkları esnada ev içerisinde ve dışında bulunan Silivri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahısları kıskıvrak yakaladı.

Yaşlı kadını dolandırmaya çalışanlardan E.Ö.'nün yapılan GBT sorgulamasında 15 adet dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan kayıtlarının olduğu tespit edildi. Polis tarafından suçüstü yapılan E.Ö. ve P.E. ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yusuf Eker /İHA)

