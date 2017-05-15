Yaşlı kadını dolandırdılar

Samsun'da hasta olan oğlunun kartıyla para çekmek için bir bankanın ATM'sine giden yaşlı kadın, yardım istediği 2 kişi tarafından dolandırıldı.

Samsun'da hasta olan oğlunun kartıyla para çekmek için bir bankanın ATM'sine giden yaşlı kadın, yardım istediği 2 kişi tarafından dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, evde hasta yatan özel harekat polisi oğlu için onun kartıyla bir bankanın otomatik para çekme makinesine(ATM) para çekmeye giden Murşide A.(60), bankanın güvenlik görevlisinden yardım istedi. Banka şubesindeki görevli yardım etmeyince burada iki gençten yardım talebinde bulundu. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişinin de önce 370 TL çekip kadına verdikleri, tekrar 370 lira daha çekerek aldıkları ileri sürüldü.



"ARKALARINDAN GİTTİM KAÇTILAR"

Parasının çalındığını söyleyen Murşide A., "İki kişiydiler yardım istedim. 370 lira çekip bana verdiler. 370 lira da kendileri çekip kaçtılar. Polis oğluma bankadan mesaj gitmiş, bana iki kez karttan para çekildiğini söyledi. O zaman anladım. 370 lira param çalındı. 60 yaşına geldim ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Kartı bana verdiler. Parayı aldılar. Arkalarından gittim ama kaçtılar" dedi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Kenan Akyüz /İHA)