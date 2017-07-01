Yaşlı kadın su kanalına böyle düştü

Su kanalına düşen yaşlı kadın için seferber oldular.

Su kanalına düşen yaşlı kadın için seferber oldular.

Çin'de baygınlık geçiren yaşlı bir kadın, dengesini kaybederek önce su kanalının demir korkuluğuna kafasını çarptı, ardından suya düştü. Olaya şahit olan çevredekiler kadını kurtarabilmek için adeta seferber oldu. Düştüğü su kanalından çıkarılan talihsiz kadının sağlık durumu hakkında bir bilgi edinilemedi.

