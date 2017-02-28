Yaşlı kadın olay yerinde öldü

Rusya'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Rusya'da minibüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Rusya'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına, hızla gelen bir minibüs çarptı. Feci kazada yaşlı kadın yola savruldu ve sert biçimde zemine çarptı. Çevredekiler hemen yaralının yardımına koştuysa da yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Minibüs sürücüyse gözaltına alındı.
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