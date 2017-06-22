Yaşlı kadın kamyonun altında can verdi

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, kamyonun altında kaldı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, kamyonun altında kaldı. Yeşil ışık yanınca hareket eden araç, yaşlı kadını ezdi. Feci kazada yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
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