08.01.2017 13:06 Yaşlı kadın için seferber oldular

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Kocaiskan Mahallesi'nde ikamet eden ve fenalaşan 83 yaşındaki Nazire Demir'in yardım talebi üzerine karla mücadele ekipleri, yaşlı teyzeyi Kırkağaç Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Kocaiskan Mahallesi'nde ikamet eden ve fenalaşan 83 yaşındaki Nazire Demir'in yardım talebi üzerine karla mücadele ekipleri, yaşlı teyzeyi Kırkağaç Devlet Hastanesi acil servisine götürdü.



İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra yardım talebinde bulunan vatandaşların da yardımına koşan ekipler, vatandaşların takdirini topladı. Kırkağaç ilçesine bağlı Kocaiskan Mahallesi'nde de yolların açılması için çalışma yürüten ekipler, aniden fenalaşan 83 yaşındaki Nazire Demir adlı vatandaşın yardım talebini geri çevirmedi. Kar çalışmalarını bırakarak, yaşlı teyzeyi hemen araçlarına bindiren ve Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuz bir olay yaşanmasının da önüne geçmiş oldu. Ekiplerin gayreti, her kesimin takdirini kazandı.

