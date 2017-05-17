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Yaşlı kadın bu kazada hayatını kaybetti
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Yaşlı kadın bu kazada hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Gaffar Okan Caddesi ile İstasyon Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, M.B.(39) idaresindeki kamyon Şehit Gaffar Okan Caddesi üzerinden İstasyon Caddesine çıkarken yolda durdu. Kamyonun durması ile birlikte Yüksel Mutlu(74)aracın önüne doğru yürüdü. Yaşlı kadın aracın önünden yürürken kadını fark edemeyen kamyon sürücüsü yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun altına giren ve sürüklenen Mutlu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine hemen olay yerine emniyet ekipleri çevrede güvenlik alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın Darıca Farabi Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye götürülen Yüksel Mutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinde savcı inceleme yaparken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza karışan kamyon sürücü gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Kaan Kızıl /İHA)

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