10.02.2017 12:37 Yaşlı çiftin 'kadavra olma' isteği yerine getirilemiyor

İzmir'in Çeşme ilçesine tatile giden ve burada intihar mektubu bırakarak hayatlarını kaybeden Altan ve Ülker Çetin çiftinin cenazeleri henüz alınmazken, çiftin vasiyeti olan cesetlerinin kadavra olarak kullanılması isteğinin ise bedenlerin bozulması nedeniyle yerine getirilemeyeceği belirtildi. İzmir'in Çeşme ilçesine tatile giden ve burada intihar mektubu bırakarak hayatlarını kaybeden Altan ve Ülker Çetin çiftinin cenazeleri henüz alınmazken, çiftin vasiyeti olan cesetlerinin kadavra olarak kullanılması isteğinin ise bedenlerin bozulması nedeniyle yerine getirilemeyeceği belirtildi.

Balıkesir Akçay'dan İzmir Çeşme'ye giden Altan Çetin (70) ile Ülker Çetin (68) çifti, burada bir otele yerleşti. Bir müddet sonra bazı eşyaları ve cep telefonlarını odada bırakan yaşlı çift, gece saatlerinde otelden çıkış yaparak kayıplara karıştı. Birkaç yakınına da intihar edeceklerine dair mesaj gönderdikleri ifade edilen çiftten uzun süre haber alınamadı. Denizde ve karada güvenlik güçleri tarafından aranan çift, üç gün bulunamadı. Altan ve Ülker Çetin çiftinin cansız bedeni daha sonra birer saat arayla bulundu.



İKİ MEKTUP BIRAKTILAR

Öte yandan, çiftin intihar etmeden önce iki tane mektup yazdıkları ortaya çıktı. Temizlik görevlilerinin odada buldukları iki zarftan birisinde intihar mektubu olduğu ortaya çıkarken, diğer zarftan da otel görevlilerine bıraktıkları 2 bin lira bahşiş çıktı. İntihar mektubunda kanser hastası olduklarını ifade eden yaşlı çift, bazı şeylerden de dert yakındı. Yaşlı çift mektubun devamında, Çeşme'yi çok sevdiklerini, bu nedenle hayatlarına son vermek için Çeşme'yi seçtiklerini de yazdı. Çift ayrıca, tüm mal varlıklarını hayır kurumlarına bıraktıklarını ifade ederek, cesetlerinin de kadavra olarak değerlendirilmesini istedi.



OĞULLARINA DA MESAJ GÖNDERMİŞLER

Yaşlı çiftin ölmeden önce oğullarına da Whatsapp üzerinden, 'Hoşça kal' mesajı gönderdiği iddia edildi. Yurt dışında yaşayan oğullarının ise bu mesaja "Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma...Nefret ediyorum ikinizden" dediği de öne sürüldü.



CESETLER HENÜZ ALINMADI

İncelemelerin ardından çiftin cesetleri, İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Çiftin bir oğlunun yurt dışında yaşadığı öğrenilirken, otopsisi yapılan cenazeleri şu ana kadar alan olmadı. Öte yandan, cesetlerin bozulmasından dolayı ise kadavra vasiyetinin yerine getirilemeyeceği belirtildi.

(Atakan Şen/İHA)

