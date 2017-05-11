Yaşlı adamın ayağını ezdi, şoka girdi

İstanbul Mecidiyeköy'de beton pompası şoförü, önüne çıkan motosikletliyi ezmemek için direksiyonu kırınca yolun karşısına geçen 82 yaşındaki adamın ayağını ezdi. Olaydan sonda şoför şoka girdi.

İstanbul Mecidiyeköy'de beton pompası şoförü, önüne çıkan motosikletliyi ezmemek için direksiyonu kırınca yolun karşısına geçen 82 yaşındaki adamın ayağını ezdi. Olaydan sonda şoför şoka girdi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Eski Osmanlı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyeye giden 34 LD 0251 plakalı beton pompasının şoförü Halil Aktaş sokak üzerinde dönmek istedi. Aktaş döneceği esnada motosiklet sürücüsü araya girmek istedi. Motosikletliyi fark eden Aktaş, direksiyonu kırınca yolun karşısına geçen 82 yaşındaki Hasan A.'nın ayağını ezdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaşlı adam, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Beton pompasının sokağa girip ilerlediği an ise güvenlik kamerasına yansıdı.



BETON POMPASININ ŞOFÖRÜ ŞOKA GİRDİ

Kaza şokunu atlatamayan şoför Aktaş, bir süre şoka girdi. Çevredeki vatandaşların telkinleri sonucu kendine gelen Aktaş ardından olay yerine gelen trafik polislerine durumu anlattı. Halil Aktaş, "Bu tarafı hiç görmedim. Ağabeyin biri beni durdurdu, durdum bir baktım adam yerde yatıyor. Motosikletliyi ezmeyeyim diye direksiyonu kırınca adam da refüj ile lastik arasına girdi. Olay olunca arabadan inemedim" dedi.

Olayı gören Emin Zeren, "Geldiğim de arkadaşımız yerde yatıyordu. Ailesine haber vermeye gittim o esnada ambulansla götürmüşler. Ayağında çok hafif kanama vardı. Motosiklet ile beton pompasının arasında kalmış" ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)