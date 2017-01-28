Yaşlı adama buz gibi havada soğuk duş

Sosyal medyada yayınlanan yaşlı adamı buz gibi havada soğuk su ile yıkama görüntüleri, tepkiye neden oldu.
Sosyal medyada yayınlanan yaşlı adamı buz gibi havada soğuk su ile yıkama görüntüleri, tepkiye neden oldu. Gaziantep'in Hoşgör Mahallesi'nde çekildiği ileri sürülen görüntülerde, alzheimer hastası olduğu ileri sürülen 85 yaşındaki adam, altını kirlettiği gerekçesiyle pijaması çıkarttırılıyor. Yaşlı adamın havanın soğuk olduğunu söylemesine rağmen yanındaki kadın tarafından musluğa hortum bağlanarak su açılıyor. Kadın ısrarla hortumu yaşlı adama tutmaya devam ediyor. Kadına tokat atmaya çalışan yaşlı adam bu sefer kadından tokat yiyor. Görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği henüz belirlenemezken, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti. En çok izlenen ve yorum yapılan videolar arasına giren görüntü, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerdeki yaşlı adamı bulana para ödülü vereceğini ifade etti.
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