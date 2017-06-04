Yaşlı adama acımasızca vurdu!

Önce el arabasını tekmeledi ardından yüzüne bastonla vurdu.
Önce el arabasını tekmeledi ardından yüzüne bastonla vurdu. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. Kaldırımda yürüyen bir şahıs, o sırada alışverişten dönen yaşlı bir adama saldırdı. El arabasını tekmelediği adamın yüzüne bastonla vuran saldırgana çevredekiler müdahale ederek kovalamaya başladı. Şahıs kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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