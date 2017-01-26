Yaşlı adam yürüyen merdivende ölümden döndü

Çin'de yaşlı adamın yürüyen merdiven macerası az daha faciayla bitiyordu.

Çin'de yaşlı adamın yürüyen merdiven macerası az daha faciayla bitiyordu.

ere düşen ve bir türlü ayağa kalkamayan adam, bir süre yuvarlanıp durdu. Yaşlı adamın yardımına, durumu fark eden bir görevli koştu. Hemen yürüyen merdiveni durduran personel, yaralanan yaşlı adam için de ambulans çağırdı.

