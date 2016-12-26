26.12.2016 19:23 Yaşlı adam yanarak öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde sobayı yakmak isterken kıyafetleri tutuşan yaşlı adam hayatını kaybetti. Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde sobayı yakmak isterken kıyafetleri tutuşan yaşlı adam hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Sart Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Hacı Ömer Dündar (82), ısınmak için sobasını yakmak istedi. Sobadan çıkan alevlerden kıyafetleri tutuşan Dündar, kendisini evin dışına attı. Ancak Dündar feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Dündar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

