Yaşlı adam için otoyol trafiğini kapattı

Çin'de bir polis memuru, otoyolda polis aracıyla trafiği kapattı ve yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi.
Çin'de bir polis memuru, otoyolda polis aracıyla trafiği kapattı ve yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi. Çin'de bir polis memuru, otoyolda polis aracıyla trafiği kapattı. Yolu neden kapattığı ise kısa süre sonra anlaşıldı. Zira ağır ağır yürüyebilen yaşlı bir adam görmüştü. Onun yolun karşısına geçmesine de bizzat yardım etti. Kimilerinin takdirle karşıladığı, kimilerininse oldukça tehlikeli bulduğu olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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