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Yasin Öztekin başarının sırrını verdi
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Yasin Öztekin başarının sırrını verdi

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, başarı için önce takım olmak gerektiğini belirterek, 'Takım olamazsan şampiyon da olamazsın, kupalar da kazanamazsın. Takım olmak için sevgi, saygı ve iyi çalışma lazım' dedi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, başarı için önce takım olmak gerektiğini belirterek, "Takım olamazsan şampiyon da olamazsın, kupalar da kazanamazsın. Takım olmak için sevgi, saygı ve iyi çalışma lazım" dedi.
Slovakya'nın başkenti Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Yasin Öztekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında da konuşan Öztekin, "Ben Galatasaraylıyım kulübüm istediği sürece burada kalırım. 1 yıllık daha sözleşmem var. Hem takımı hem kendimi düşünmem lazım" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ BU SENE BİZİ TAKIM GİBİ ÇALIŞTIRIYOR"
Igor Tudor'un antrenman yöntemini normal bulduğunu belirten Yasin Öztekin, "Başarı elde etmen için çok iyi çalışman lazım. Hocamız bu sene bizi takım gibi çalıştırıyor. Yöntemi de bence normal. Bu sene kupaları almak istiyoruz. Bu takımdaki 4. senem. Küçükken hayalini kurduğum bir takıma geldim. Her maçta da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Umarım yeni transferler de takıma iyi bir şekilde katkıda bulunur. Bruma, Podolski iyi oynadılar ama sonuçta şampiyon olamadık. Şampiyon olmak önemli, üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz. Benim ilk şampiyonluğumda çok iyi değildik ama takımdık. Her zaman üstüne koyduğum gibi bu sene daha çok katkı yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"SNEIJDER İLE UYUMUMUZ İYİYDİ"
Takıma ilk geldiği dönemde Sneijder ile uyumlu bir görüntü çizdiklerini vurgulayan başarılı futbolcu, "Belhanda ile de iyi bir uyum sağlarsak şampiyon olmak istiyoruz. Kanat oyuncuları için 10 numara çok önemli, Wesley ile ilk sene iyiydik. Belhanda da 1-2 idmanda kalitesini hemen gösterdi" diye konuştu.

"TAKIM OLMAK İSTİYORSAN ÖNCE SEVMEN LAZIM"
Takım halinde hareket edebilmenin önemine değinen 30 yaşındaki orta saha, şunları söyledi:
"Takım olmak istiyorsan önce sevmen lazım, saygı lazım, sevgi olmalı ve bir de iyi çalışılmalı. Sevgi, saygı, çalışma zaten takım olduktan sonra başarı kendiliğinden geliyor. Takım olamazsan şampiyon da olamazsın, kupalar da kazanamazsın."
Sinan Gümüş'ün performansına da değinen sarı-kırmızılı oyuncu, "Her zaman söylerim, Sinan Gümüş kaliteli. Oynamayınca benim gibi kafasına takıyor. Oynamadığında kendine güvenmeli. Ben geçen sene 33, 36 maç yaptım. Oynamadığımda çıldırıyordum. Oynamadığında biraz daha çok çalışırsa zaten her maçta oynar. Biraz daha kendisine güvenmesi lazım. En büyük takımlarından birinde. Burada kendisini geliştirip istiyorsa Avrupa'ya gidebilir" dedi.

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