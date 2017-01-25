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Yasin Börü davasında karar 15 Şubat'ta çıkabilir
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Yasin Börü davasında karar 15 Şubat'ta çıkabilir

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Yasin Börü davasının 12. celsesinde ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Şubat 2017 tarihine erteledi. Savcı duruşmadan önce mütalaasını hazırladığı takdirde 15 Şubat'taki davada karar çıkabilir.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Yasin Börü davasının 12. celsesinde ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Şubat 2017 tarihine erteledi. Savcı duruşmadan önce mütalaasını hazırladığı takdirde 15 Şubat'taki davada karar çıkabilir.
Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş'in öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuklu sanıklar, müşteki ve müdafi avukatları ile mağdur aileleri katıldı. Mahkeme heyeti tarafların beyanlarını aldı. Sanık avukatları diğer duruşmalardaki beyanlarını tekrarlayarak sanıkların tahliyelerini talep ederken, davanın savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
Beyanların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına ve duruşmanın 15 Şubat 2017'ye ertelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, iki ara kararın ikmaline karar vererek, eksikliklerin giderilmesi halinde duruşma günü beklenilmeksizin mütalaasını hazırlamak üzere savcıya dosyayı verme kararı aldı. Duruşmadan önce savcının mütalaasını hazırlaması halinde hem cezaevindeki sanıklara hem de taraflara UYAP sistemi üzerinden mütalaanın gönderileceği belirtildi. Mahkeme başkanı, savcının duruşmadan önce mütalaasını vermesi halinde 15 Şubat'taki celsede kararın çıkabileceğini kaydetti.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI
Duruşmanın ardından mağdur avukatları ve aileleri adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan mağdur ailelerin avukatı Hasan Bozdaş, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12. duruşmasının gerçekleştirildiğini belirterek, "Olaylar 7 Ekim 2014 tarihinde yaşandı ve biz yargılamanın üzerinden 1 buçuk yıl geçmesine rağmen henüz karar alabilmiş değiliz. Halen adliye koridorlarında bu şehitlerimizin haklarını aramaya devam ediyoruz" diye konuştu.
"FETÖ ana davasına dahi konu olmuş olan fiyasko bir soruşturmanın neticesinde yürüyen bir yargılamanın şuan sonucunu bekliyoruz" diyen Bozdaş şunları kaydetti:
"Fiyasko bir soruşturma, çünkü o dönemde FETÖ ve diğer yapılar bu soruşturmayı bulandırmak için, azmettiricileri dahil etmemek için, delilleri karartmak için ellerinden gelen her türlü fırsatı değerlendirmişlerdi. Mahkemede maalesef bu karartmalarla uğraşmak zorunda kalmış ve temiz olan delilleri ayıklamak zorunda kaldı. Bu yüzden de biz 12 celsedir bu yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürümesini bekliyoruz. Bugün 12. celse neticesinde mahkemeden açıkçası yakın bir zamanda gelebileceği ihtimalini gördük. Mahkemenin beklemiş olduğu iki tane ara karar var. Bu iki ara karar bir sanık raporuyla adli tıp raporu ve bununla beraber bir takım DNA analizleri. Mahkeme bu analizlerin biran önce getirilebilmesi için süreci hızlandıracağını söyledi ve bu sürecin en fazla 15 gün sürebileceğini belirtti. Savcılık makamı da 15 gün içerisinde bu eksiklikler giderilirse diğer celseye kalmadan mütalaanın verileceğini ve mütalaa verildiği takdirde de 15 Şubat'taki celsede kararın çıkabileceğini belirttiler."
(Abdullah Sarıca/İHA)


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