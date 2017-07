Kahramanmaraş'ta yaşayan 51 yaşındaki down sendromlu Milli yüzücü Şahin Olgun, bugüne kadar gösterdiği başarılarla yaşı kadar madalya topladı. Olgun'un evinde toplam 51 madalya ve 8 kupa bulunuyor.

30 senedir yüzme sporu ile ilgilenen down sendromlu 51 yaşındaki Şahin Olgun, kazandığı madalyalarla gurur duyuyor. Bedensel engelli olmasına rağmen yüzme sporuna olan sevdası bitmeyen Olgun'un, şimdiye kadar katıldığı müsabakalardan topladığı madalya sayısı ise 51.

Bedensel engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı'nca 2012 yılında İstanbul'da yapılan Türkiye Şampiyonası Yüzme Kategorisi'nde şampiyon olan Şahin Olgun, her geçen yıl başarısını katladı ve tam 51 madalya, 8 kupa kazandı.

Milli sporcu Olgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermek isteyip veremediği çiçeği de evinde yetiştiriyor. Başarısına, 1 Türkiye Şampiyonluğu ve çeşitli spor müsabakalarında aldığı madalyaları da ekleyen bedensel engelli Olgun, Türkiye'nin birçok iline gittiğini söyledi. Başarılı sporcu, "İstanbul'a gittim ve Türkiye şampiyonu oldum. Mersin, Antalya, Ordu ve birçok ile gittim. Başarılar kazandım, mutlu oldum" dedi.

Milli yüzücü Şahin Olgun'un annesi Gülizar Olgun da, "Oğlum 51 yaşında olmasına rağmen yüzmeyi bırakmıyor. 51 yaşında sporcu olmaz diyorlar ama bu evde durmuyor yüzmeye gidiyor. Sporu çok seviyor, kendisini çok seviyorlar, herkesle fotoğraf çekiliyor" ifadelerini kullandı.

(Halil Koyun/İHA)