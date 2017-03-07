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Yaşar Büyükanıt yoğun bakımda
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Yaşar Büyükanıt yoğun bakımda

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt akşam saatlerinde rahatsızlanarak Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Büyükanıt'ın yoğun bakımda olduğu öğrenilirken, kızı Bengü Caymaz Büyükanıt, korkulacak bir şey olmadığını söyledi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt akşam saatlerinde rahatsızlanarak Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Büyükanıt'ın yoğun bakımda olduğu öğrenilirken, kızı Bengü Caymaz Büyükanıt, korkulacak bir şey olmadığını söyledi.
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün akşam saatlerinde spor yaptıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Spor yaptıktan sonra eşiyle dışarı çıkan Büyükanıt, aniden terlemeye başladı. Hemen Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt yoğun bakıma alındı. Büyükanıt'ın kızı Bengü Caymaz Büyükanıt hastanedeki işlemler sırasında basın mensuplarının, "Önemli bir şey var mı?" sorusuna, "Yok" diyerek cevap verdi. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın bu geceyi yoğun bakımda geçireceği öğrenildi.
(Metin Başar / İHA)

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